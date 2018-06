Sono appena 59 i millesimi che separano Valentino Rossi dall'uomo della pole del GP d'OlandaMarc Marquez, autore del tempo di 1:32.791: risultato che soddisfa il Dottore, alla 142^ prima fila della carriera in top class, la seconda quest'anno. "Nelle ultime libere ho fatto molta fatica, oltre alla caduta non ero veloce. Anche per questo la prima fila è speciale. Siamo stati bravi a fare una piccola modifica, poi io ho adottato una buona strategia e sono riuscito a chiudere terzo" - spiega Vale - "Ho spinto forte, mi sono divertito guidando bene fino alla fine senza commettere errori. E' stata una bella lotta di nervi". Applausi a Johann Zarco: "Ha avuto tanto coraggio nell'ultimo giro, è stato davvero un grande, ha tirato lui il gruppo". L'elemento chiave della gara per Rossi è chiaro: "Sarà fondamentale la scelta delle gomme. Tutte le tre specifiche vanno bene quindi sarà ancora piu importante fare la scelta giusta. In questo momento non so che gomma usare, è tosta con tutte. Siamo un po' in svantaggio a livello elettronico rispetto a Honda e Ducati, loro riescono ad aprire il gas più velocemente di noi dall'angolo perché hanno un controllo di trazione che funziona meglio, è su questo aspetto che dobbiamo migliorare". In prima fila per la prima volta anche il fratello di Valentino, Luca Marini, che ha concluso le qualifiche in Moto2 alle spalle di Bagnaia e Schrotter ( qui la fotogallery ).