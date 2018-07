La domenica della MotoGP riparte da dove si era chiuso il sabato. Il più veloce nel warm up è ancora una volta Marc Marquez, che chiude davanti a tutti con 1:33.939. Un tempo sicuramente più alto rispetto a quello che è valso la pole allo spagnolo, ovvero il 1:32.791, ma è normale che al mattino le temperature siano più basse rispetto al pomeriggio. Al secondo posto nel warm up troviamo Andrea Dovizioso, in costante miglioramento in vista della gara. Il pilota della Ducati è staccato di +0.242 da Marquez. La prima Yamaha è quella di Maverick Vinales, terzo a +0.432. Andrea Iannone migliora rispetto alle qualifiche, portandosi al 4° posto (+0.468). Bel salto in avanti anche per Jorge Lorenzo, che non sembra ancora aver risolto tutti i problemi di assetto, ma è comunque riuscito a chiudere con il 5° tempo a +0.536. Passo indietro di Valentino Rossi, che termina in nona posizione a +0.720.

1 M. MARQUEZ 1:33.939

2 A. DOVIZIOSO +0.242

3 M. VIÑALES +0.432

4 A. IANNONE +0.468

5 J. LORENZO +0.536

6 P. ESPARGARO +0.595

7 D. PETRUCCI +0.660

8 A. BAUTISTA +0.708

9 V. ROSSI +0.720

10 C. CRUTCHLOW +0.796