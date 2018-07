Non è certa la presenza di Morbidelli al GP di Germania. Il pilota Marc VDS si è procurato la rottura del terzo metacarpo della mano sinistra cadendo durante le FP3 ad Assen che, insieme alle altre botte rimediate, lo hanno portato ad essere "non-idoneo" per la gara secondo i medici. L’assenza ai test privati di Brno era stata messa in preventivo, ma ora si prospetta anche quella al Sachsenring. "Fisicamente sto bene", ha detto Morbidelli a motogp.com: "Mi dà ancora un po’ fastidio la rottura della mano, ma per il resto sono al cento per cento. La mia presenza al Sachsenring non è sicura. Stiamo navigando a vista. Ho già messo un tutore e devo aspettare quello che mi diranno i dottori in altre viste. Dobbiamo aspettare almeno una settimana per vedere come va la rottura e valutare lo stato di calcificazione, da qui decideremo il recupero. La risposta arriverà nella prossima settimana con altre visite mediche". Se non ci sono certezze per il GP di Germania, ancora meno sono quelle relative al futuro (almeno nelle dichiarazioni, perché è probabile che il futuro di Morbidelli sia in sella a una Yamaha satellite): "Purtroppo non ho nessuna bella novità. Ne ho sentite tante ultimamente. L’unica verità è che in concreto non ho firmato nulla. La situazione non è ben definita e quando lo sarà potremo dire con chi sarò nel 2019". Termina con un sorriso: "Fino ad allora dovrò glissare in questo modo sulla domanda che mi stanno facendo tutti, giornalisti, colleghi e… perfino la mia fidanzata".