In Germania, sul circuito del Sachsenring è tutto pronto per l’inizio del nono GP della stagione. Marc Marquez guida la classifica mondiale con 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi, primo degli inseguitori e si appresta a correre una delle sue gare preferite visto che vince, in Germania, da otto anni consecutivi, ecco le sue parole: "La vittoria di Assen è stata importante perché in una gara del genere è facile commettere un errore, ma siamo riusciti ad aumentare il nostro vantaggio in campionato, quindi è stata molto positiva. Ora andiamo in un circuito diverso dove normalmente siamo molto forti, ma ogni anno è differente, so che lo dico sempre ma è così. Il meteo, come si è visto negli anni scorsi, sarà un punto cruciale. Se fosse bagnato o un mix di asciutto e bagnato tutto cambierà velocemente e dovremmo essere pronti ad ogni evenienza. Quindi vedremo; andremo lì e cercheremo di andare forte fin dall'inizio del weekend. Poi domenica proveremo a lottare ancora per il podio ".

Per il compagno di box Dani Pedrosa tanti ricordi felici in Sassonia viste le sei vittorie totali (due in 250cc e quattro in top class) e i quattro podi: "Non vedo l'ora che arrivi la gara al Sachsenring, è una pista che mi piace. Nella seconda parte della gara ad Assen, siamo riusciti a girare a un ritmo migliore rispetto a quello che abbiamo fatto durante il resto del weekend, quindi cercheremo di sfruttare tutto questo in Germania. Dobbiamo migliorare nell’uso delle gomme nuove per essere più veloci in qualifica".

Per il team HRC arriva anche l’ufficialità dell’accordo per il rinnovo della collaborazione con Repsol che sarà partner e sponsor della squadra anche per i prossimi due anni. Honda e Repsol (la principale azienda di carburanti e lubrificanti spagnola) continueranno su una strada che è stata molto proficua negli anni: 13 titoli mondiali con Doohan, Criville, Rossi, Hayden, Stoner, Marquez e 163 vittorie di GP