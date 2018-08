Per gli appassionati del Motorsport, un doppio evento incredibile e appassionante. Nel weekend, la Formula 1, alla ripartenza dopo la pausa estiva, va in Belgio. La MotoGP in Gran Bretagna. E su Sky, come di consueto, non vi faremo perdere neanche un chilometro di adrenalina. La doppia sfida, nello stesso fine settimana, l’abbiamo vissuta finora soltanto due volte: 8 aprile (Formula 1 in Bahrain, MotoGP in Argentina) e 1 luglio (MotoGP in Olanda, Formula 1 in Austria). Nel gran finale capiterà altre tre volte: 7 ottobre (Formula 1 in Giappone, MotoGP in Thailandia), 21 ottobre (Formula 1 negli Stati Uniti, MotoGP in Giappone) e 28 ottobre (MotoGP in Australia, Formula 1 in Messico). La corsa per i due titoli mondiali più attesi entra dunque nel vivo, e in questo caldissimo weekend, rispetto agli orari classici cambierà qualcosa, specie in MotoGP.

Cosa cambierà negli orari della MotoGP?

In Austria ha vinto Jorge Lorenzo. Marc Marquez riparte dalla Gran Bretagna con lo scopo di allungare nella classifica del mondiale. Il pilota della Honda è al momento in vantaggio di 59 punti su Valentino Rossi e 71 su Lorenzo stesso. Si parte alle 18 di giovedì 23 agosto (e non come di consueto alle 17) con la conferenza stampa piloti. Alle 19 Paddock Live Show. A seguire, all’interno di Talent Time (eccezionalmente alle 19.30, su Sky Sport MotoGP) da non perdere l’intervista esclusiva di Sandro Donato Grosso al campione del mondo Marc Marquez. Venerdì 24 agosto i piloti delle tre categorie scendono in pista per la prima giornata di prove libere. Si parte alle 10 (e non alle 9 come al solito) con la FP1 della Moto3. Alle 10:55 (e non alle 9:55) la FP1 della MotoGP. A seguire (11:55) la FP1 della Moto2. Nel pomeriggio slitta tutto di un’ora rispetto al solito: 14:10 FP2 della Moto3. Alle 15:05 la MotoGP. Alle 16:05 la Moto2. Sabato le qualifiche: alle 13.30 la Moto3, alle 15.10 (un’ora dopo rispetto al “solito”) la MotoGP e alle 16 la Moto2. Domenica 26 agosto, alle 14 (in questo caso non cambia nulla) la gara di MotoGP, preceduta alle 12.20 dalla Moto3, entrambe live anche su Sky Sport Uno. Chiuderà la domenica di gara la Moto2, alle 15.30. Infine, da non perdere Race Anatomy, in diretta eccezionalmente alle 21.

Gli orari della Formula 1

La sfida tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton riparte invece dal Belgio: appuntamento in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Gara, live anche su Sky Sport Uno, alle 15:10. Si parte con la conferenza stampa dei piloti alle 15 di giovedì 23 agosto. Interessante sarà ascoltare le parole di Fernando Alonso dopo l’annuncio del ritiro alla Formula 1: con lui parleranno anche Daniel Ricciardo (fresco pilota della Renault), Caslos Sainz e Pierre Gasly. Nella seconda tranche Verstappen, Vandoorne, Ericsson e Stroll. Come di consueto, al venerdì si parte con la pista: alle 11 e alle 15 le due sessioni di prove libere. Dopo la terza sessione di libere, sabato 25 agosto alle 15, appuntamento con le qualifiche. La gara, come detto, domenica 26 agosto alle 15.10.

Con il sito e l'app di Sky Sport per le gare basta un clic

Sia per la MotoGP che per la Formula 1 vi porteremo in pista con i nostri liveblog consultabili su skysport.it e sull’App di Sky Sport con un semplice clic. Avrete l’opportunità di vivere tutte le emozioni del weekend: la cronaca da spulciare se magari siete in spiaggia, o in gita fuoriporta. Le foto più belle, i video esclusivi per non farvi perdere neanche un attimo del weekend.

