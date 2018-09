Jorge Lorenzo in Thailandia vuole esserci. Nonostante il dolore a quel piede destro colpito durante la caduta nel primo giro nell'ultimo GP di Aragon, dopo la quale aveva accusato il connazionale e futuro compagno di scuderia Marquez di aver tenuto una condotta di gara decisamente spericolata prima di ricevere poi un chiarimento via Instagram del 6 volte campione del mondo. E allora il pilota mairochino ha deciso che partirà alla volta dell'Asia e solo dopo il primo giorno di prove libere prenderà una decisione definitiva sulla sua presenza in pista per le qualifiche e quindi la gara. Il piede destro è ancora infiammato, ma il dolore sta calando e la visita alla quale si è sottoposto a Barcellona nella giornata di giovedì ha dato un buon riscontro sulla guarigione. Anche per questo, dopo il pessimismo iniziale, in Lorenzo è cresciuta la voglia di testare la condizione del suo piede, cosa che però potrà fare solo in pista, direttamente in Thailandia. Non resta che aspettare venerdì 5 ottobre per il verdetto definitivo.



La comunicazione dell'entourage

"Jorge Lorenzo è stato visitato questo pomeriggio a Barcellona, l’infortunio al piede desto sta avendo una buona evoluzione anche se rimane l’infiammazone. Le radiografie hanno dato un buon riscontro e Jorge andrà in Tailandia per cercare di partecipare al Gran Premio e per valutare i rischi di un’ulteriore caduta. Jorge prenderà una decisione finale a Buriram, considerando il dolore dopo la giornata di prove in pista".