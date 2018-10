Francesco Bagnaia in pole position, Miguel Oliveira in terza fila: 22 giri a disposizione di entrambi al Twin Ring di Motegi. Si parte dal distacco di 28 punti tra l’italiano e il portoghese. Fabio Quartararo, secondo in griglia, è subito aggressivo ma il pilota dello Sky Racing Team VR46 rimane in testa. Lorenzo Baldassarri infila Xavi Vierge e si porta in terza posizione. Oliveira deve recuperare terreno: passa Alex Marquez ed è quinto. Ottiene anche il giro veloce in 1’51”682, poi però si fossilizza sulla quinta posizione.

Quartararo sorprende Bagnaia e si porta in testa. Suo il giro veloce in 1’51”671, mentre scivola Simone Corsi. Brad Binder attacca Marquez e si porta alle spalle del compagno di box, Oliveira. Là davanti, il francese tenta di allungare: altro giro veloce in 10’51”511. Pecco, però, controlla la gara e rimane in seconda posizione. Cadono prima Federico Fuligni e poi Jorge Navarro, alla curva 3.

Oliveira passa Vierge e conquista la quarta posizione. Anche Marquez e Binder hanno la meglio sul catalano. Il primo attacco di Pecco a Quartararo arriva a quattro giri dal termine della gara. La Speed Up si scompone ma il francese risponde e mantiene il comando. Fino all’ultimo giro, Bagnaia rimane incollato a Quartararo, che chiude tutte le porte. Niente da fare. Seconda vittoria di carriera per Fabio Quartararo, dopo quella ottenuta a giugno a Barcellona, ma è un secondo posto preziosissimo quello di Bagnaia, che porta il suo vantaggio su Oliveira, quarto, a 35 punti.

Chiude terzo Lorenzo Baldassarri: “Arrivare sul podio è sempre importante e ci ripaga del lavoro che abbiamo fatto in questo weekend. E’ il mio centesimo GP, oggi, ed è bello festeggiare sul podio”. “Oggi Quartararo era veramente forte - commenta Bagnaia, al suo sesto podio consecutivo -. Ho provato a stargli dietro per non prendere troppo gap. Negli ultimi giri ho tentato di attaccarlo ma non c’era bisogno perché eravamo già abbastanza al limite, la gomma dietro era finita e questa seconda posizione mi porta a 35 punti (da Oliveira, ndr). Andiamo in Australia ancora più carichi”.

