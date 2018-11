Una giornata di svago per Marc Marquez a Milano, in occasione dell'Eicma, la fiera dedicata alle due ruote. Per il campione del mondo della MotoGP è stata anche l'occasione per fare un bilancio di questa stagione e guardare alla prossima, quando Jorge Lorenzo sarà il suo compagno di squadra. Qui i temi principali affrontati nell'intervista realizzata da Antonio Boselli.

E la tua stagione di sempre?

Proviamo ogni anno di essere a migliorarci, per esempio come in Malesia o comunque in questa stagione dove anche se non ero del tutto a posto andavo a podio.