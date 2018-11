2015 – La rimonta impossibile

Si arriva a Valencia nel mezzo della bufera generata dall’incidente Rossi-Marquez in Malesia e la conseguente penalizzazione per Valentino, che dovrà partire ultimo, con pochissime possibilità di inserirsi nella lotta per la vittoria. La gara ha uno svolgimento anomalo: Lorenzo dalla pole non inscena una delle sue solite fughe, anzi, per tutta la gara è tallonato da Marquez. Nell’ultimo terzo di gara il ritmo di Jorge cala, ma Marquez non lo attacca, adattando il suo passo a quello del connazionale e quando Pedrosa sopraggiunge da dietro con un ritmo che gli consentirebbe di lottare per la vittoria, Marquez si mette a lottare con quest’ultimo, suo compagno di squadra, favorendo la vittoria di Lorenzo, che conquista il mondiale con 5 punti su Rossi, quarto all’arrivo, ma ovviamente staccato nelle prime fasi, quando si deve far strada in mezzo al gruppo. La condotta di gara di Marquez, sommata alle polemiche con Rossi, fa nascere ogni genere di teoria complottistica filo-spagnola ai danni di Valentino.