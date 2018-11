Il capolinea della stagione - Per la 17^ volta Valencia sarà il GP di chiusura della stagione: nessun altro tracciato ha ospitato più “finali” nella storia del motomondiale. Il circuito è intitolato a Ricardo Tormo, vincitore del mondiale 50cc nel 1978 e 1981. Tormo scomparve nel 1998, mentre il circuito venne aperto il 19 settembre 1999.

Terra di conquista giapponese - Honda e Yamaha si dividono gli onori qui, occupando le prime due posizioni in tutte le statistiche: 9 vittorie Honda e 7 Yamaha; 25 podi Honda e 19 Yamaha; 8 pole Honda e 7 Yamaha. Honda e Yamaha si sono spartite le ultime 9 vittorie qui (dal 2009 in poi: 5 per Honda, 4 per Yamaha). Il terzo posto di Iannone (Ducati) di due anni fa è l’unico podio non-Honda/Yamaha qui dal 2011 in poi (7 edizioni, quelle senza Stoner alla guida della moto di Borgo Panigale).

Qui è un derby Spagna-Australia: dal 2006 in avanti qui, per 12 edizioni hanno vinto solo spagnoli (9 volte) o australiani (3 volte). Le vittorie australiane non sono tutte appannaggio di Stoner: nel 2006 Troy Bayliss, appena laureatosi campione del mondo Superbike, arrivò qui senza aver praticamente visto moto e gomme (Bridgestone contro Pirelli usate nella Superbike) e vinse la gara. La Spagna è la nazione più vittoriosa, con 10 successi su 19: dal 2012 in poi qui hanno sempre vinto (6 edizioni consecutive).

Solo 3 le vittorie italiane – grazie a Rossi nel 2003 e 2004 e Melandri nel 2005. Tra i circuiti in calendario abbiamo vinto di meno solo al Red Bull Ring, 2 volte; Rio Hondo, 1; ed Austin, Buriram e Motorland, zero.

L’ultima Marsigliese - Nel 1999, la prima edizione del GP di Valencia, vinse Regis Laconi: si tratta dell’ultima vittoria francese in top-class, e l’unica di Laconi. Candidato numero 1 ad aggiornare la statistica? Ovviamente Zarco.