Titoli da assegnare non ce ne sono più, restano le sfide interne, importanti sul piano del prestigio, ma anche delle gerarchie. Chi vincerà tra Rossi e Vinales? Che dei due arriverà davanti in campionato? Valentino occupa il terzo posto in classifica con 126 punti, lo spagnolo segue a ruota staccato di due lunghezze. Nelle ultime tre gare Maverick ha totalizzato 47 punti, il doppio del dottore che però si è giocato la vittoria in Malesia, per tre quarti di gara. E’ un confronto avvincente, non privo di significati. Il futuro della Yamaha contro la sua storia recente e ricca di onori e vittorie; due personalità diverse, quasi opposte. Il campione più amato in assoluto e il pilota ancora in cerca di conforme, talvolta anche di un semplice abbraccio. E all’orizzonte, comunque, un lavoro da fare insieme per rilanciare la moto giapponese.

Obiettivo che avrà anche Rins, in Suzuki, nel 2019 affiancato dal neo acquisto Joan Mir. L’attuale compagno di squadra, Iannone, cambierà maglia ma il confronto, per quanto privo di rilievo in prospettiva, vede in testa lo spagnolo. Alex vuole prendersi la fascia da capitano e per farlo, lo sa, deve chiudere davanti ad Andrea. Per ribadire, inoltre, di essere pronto a caricarsi sulle spalle la responsabilità dello sviluppo. Confronti in famiglia, spesso distanti dai riflettori, derby interni ai box che possono coinvolgere anche tecnici e meccanici. In palio non c’è una coppa, ma il prestigio personale e anche l’orgoglio. E poi, comunque sia, il primo avversario è sempre il compagno di squadra.