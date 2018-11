Sul circuito di Rufea (Spagna) si è svolta la 4^ edizione del Junior Motor Camp di Marc Marquez. Il campione del mondo, prima di sottoporsi all' intervento alla spalla la prossima settimana, ha vestito i panni del maestro e sulla pista di motocross dove è cresciuto, si è allenato insieme a 20 giovani talenti -provenienti da tutta europa- desiderosi di apprendere dal campione. In quest'occasione Marquez è tornato a parlare dei recenti test confermando le sensazioni positive. Ha raccontato del primo confronto su tematiche tecniche tra lui e Jorge Lorenzo, che ha trovato i due nuovi compagni di squadra d'accordo su ciò che bisogna sistemare. C'è del lavoro da fare soprattutto sull'uscita di curva. Lorenzo, inoltre, arrivando da Ducati -che secondo lo spagnolo come aerodinamica è la più competivia-potrà dare un significativo apporto per migliorare in questo senso. In ogni caso Marquez è ben consapevole che Lorenzo alzerà il livello della squadra.