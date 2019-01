Vacanze terminate, si avvicinano le presentazioni dei team di MotoGP e i test invernali. Dal 6 all'8 febbraio appuntamento a Sepang, in Malesia, per le prove con le nuove moto. La prima gara della stagione scatterà il 10 marzo sul circuito di Losail, in Qatar, nel frattempo i piloti si allenano con le moto da cross. E il duello tutto italiano tra Dovizioso, Petrucci e Rossi accende Instagram. Petrux, dal 2019 al fianco di Dovizioso sulla Ducati ufficiale, racconta l'allenamento con il nuovo compagno di squadra attraverso le immagini 'postate' su Instagram: "E' stata una bellissima giornata", scrive l'ex Pramac. Si fa sotto allora Rossi, alle prese ieri con gli allenamenti al Ranch di Tavullia: "Petrux chi va più forte con la moto da cross tu o Dovizioso"? La risposta di Danilo non si fa attendere: "E' una bella battaglia, dovremmo fare una super sfida tutti insieme". E Valentino non si tira certo indietro: "Dai facciamola una volta".