Rossi è una leggenda vivente del motorsport. Quella che sta per iniziare sarà la sua 24esima stagione consecutiva nel Motomondiale. Un numero che ci aiuta a capire quanto Valentino sia un campione che abbraccia più generazioni di tifosi, un pilota che dal 1996 regala emozioni a migliaia di fan in tutto il mondo. Chissà quante volte abbiamo sognato di correre in pista insieme a Valentino. Un sogno che adesso può diventare realtà: Rossi ha messo all'asta una giornata con lui al circuito di Misano. Il fortunato e generoso vincitore dell'asta avrà un'occasione unica per conoscere i segreti della guida in pista e ricevere consigli preziosi dal "Dottore" in persona. Un’esperienza straordinaria, che prevede una sessione teorica introduttiva, due sessioni pratiche, alternate da approfondimenti sulle tecniche di guida, gestite direttamente da Valentino. I proventi dell’asta benefica (disponibile sul sito www.charitystars.com/dainese) saranno devoluti alla "Marco Simoncelli Fondazione ONLUS", organizzazione di utilità sociale senza scopo di lucro, con finalità esclusivamente umanitarie e morali. Una realtà costituita dalla famiglia Simoncelli per onorare in modo degno e duraturo la memoria di SuperSic. L'asta benefica, che ha già superato i 5mila euro, scade il 7 marzo 2019.