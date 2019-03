Quante vittorie ha realizzato Bautista al suo round di debutto in Superbike? Sembra una domanda banale, con una risposta scontata: tre. Il pilota della Ducati ha infatti dominato sia le classiche Gara-1 e Gara-2 che la nuovissima Superpole Race. Già, ma come suggerisce il nome di questa gara sprint agli appassionati di Superbike, il valore della corsa è duplice: da una parte assegna punti per il campionato, dall'altra stabilisce la griglia di partenza di Gara-2, come fosse una qualifica. E allora, come considerare a fine statistico una Superpole Race? È una qualifica o una gara? Dorna ha finalmente fatto chiarezza, alla vigilia del weekend di Buriram, spiegando dettagliatamente quello che succederà nel conteggio dei risultati della Superpole Race.

Le novità

In sostanza, verrà considerata a tutti gli effetti alla pari di Gara-1 e Gara-2. Vittorie, podi, giri veloci saranno sommati nel libro delle statistiche a quelli ottenuti nelle gare "tradizionali", mentre il fatto di partire in prima posizione o in prima fila in Gara-2 non sarà tenuto in considerazione. L'unica pole position rimarrà quella stabilita il sabato in Superpole, che determina la griglia di Gara-1. La sola differenza tra la Superpole Race e una gara tradizionale, oltre a quella dell’assegnazione dei punti, dimezzati per la natura stessa della corsa, sarà nel cerimoniale: niente podio, ma solo parc fermé identico a quello della Superpole del sabato. Tutto chiaro? Bene, allora adesso prova a rispondere alla domanda su quante vittorie ha realizzato Bautista al suo round di debutto in Superbike…