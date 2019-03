L’arrivo di Massimo Rivola passato dalla F1 alla MotoGP non è stato anonimo e senza effetti: non tanto per lui, quanto per il microcosmo a due ruote che vive di propri usi e costumi, abitudini, regole non scritte. Ecco, proprio le regole sono il cardine della protesta dell’Amministratore Delegato di Aprilia Racing contro la Ducati, sotto un duplice aspetto. La chiarezza, per cominciare: “È per il bene del campionato che bisogna cogliere questa occasione per fare ordine -dice Rivola in un’intervista rilasciata a Motosprint - E ripartire da lì. Se poi in MotoGP non si può fare così allora è un altro discorso… Ho capito che in MotoGP certe situazioni vengono discusse tra i team, magari in modo non ufficiale, me se ci sono delle regole bisogna farle rispettare. E se si deve discutere, lo si deve fare in forma ufficiale. […] Non bisogna pensare male, quindi pensiamo che il direttore tecnico abbia male interpretato questa appendice aerodinamica con cui ha corso la Ducati. Se è in buona fede, ora dovrebbe spiegare che ha equivocato questa soluzione, e quindi che la regola va rifatta. Quel che è stato fatto è fatto, per il Qatar, ma per il futuro si cambia. Il direttore tecnico raccoglie più informazioni, poi redige un nuovo documento tecnico, per iscritto, e viene aggiunta una nuova regola. E sarebbero tutti più contenti”.