Le voci dei protagonisti

Loris Capirossi: "Al Mugello ci sono stati tanti duelli con Biaggi. E quante volte l'ho suonato! Scherzo! Grande giornata di divertimento con tanta gente. Bello scendere in pista in questa occasione".



Max Biaggi: "Livera fantastica quella della RSV4 1100 Factory, moto che racchiude il meglio della tecnologia Aprilia. 230 e più cavalli e un po' di elettronica. A chi non conosce il mondo Aprilia dico che va provata. Sfidare Capirossi? Ha l'entusiasmo dei tempi d'oro ma questa giornata è di puro divertimento".



Alex Gramigni: "Bella festa, sono felice. Primo campione del mondo con Aprilia? Sì, ma non mi sento tra i più vecchi. Lo sono sulla carta d'identità. Quando superi i 40 sei già vecchio, ma ci sono eccezioni come Rossi. Alla fine dipende solo da come ti senti".



Roberto Locatelli: "Bellissimo, anche essere con i ragazzi che oggi fanno parte dell'Aprilia. Occasioni come questa ci fanno sentire come loro".



Manuel Poggiali: "Favoloso partecipare con così tanta gente. Davvero una grande festa Aprilia".



Andrea Iannone: "In questo momento mi sento fortunato ad essere in mezzo a tanti campioni. Sono cresciuto con il loro esempio. In Aprilia sono arrivato al momento giusto, con un team che vuole riscattarsi. Ho l'esperienza giusta e sono felice".