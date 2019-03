"Abbiamo svelato i nostri segreti"

"Ritengo doveroso dire - continua Dall’Igna - che Ducati ritiene di aver interpretato in maniera corretta le linee guida diramate dal direttore tecnico del campionato, fatto riconosciuto non solo dal direttore tecnico stesso, ma anche dalla Corte d’Appello che ha avuto modo di visionare il materiale presentato da Ducati e anche quello presentato dai nostri avversari reclamanti. Durante il dibattimento abbiamo dovuto divulgare il nostro know how, non solo alla Corte d’Appello, ma anche ai nostri avversari e onestamente non ci sembra giusto né sportivo. L’aerodinamica è una scienza che nelle moto è stata trascurata, ma è importante! Anche per le moto di produzione. Ducati Corse sta collaborando con la produzione per portare novità aerodinamiche che ad esempio diano maggior confort a chi guida togliendo calore".