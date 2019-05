Il Motomondiale arriva in Spagna con due italiani al comando. Dovizioso precede Rossi, Mentre Marquez è solo quarto alle spalle del sorprendente Rins, Il pilota della Suzuki è la sorpresa, ma sono Andrea e Valentino a costituire la vera minaccia per il campione del mondo. Rispetto alla passata stagione Dovizioso infatti totalizzato 54 punti nelle prime gare, 9 in più rispetto alla passata stagione, mentre Rossi, a quota 51, ne ha ben 22 di differenza. Marquez è invece rimasto a 45, sul medesimo livello dell’anno scorso. Sulle capacità di recupero del fenomeno catalano non ci sono dubbi, ma la situazione in classifica giustifica quanto intravisto nei primi gran premi: sia Ducati che Yamaha sono cresciute. E la pista di Jerez non è tra le preferite di Marquez, salito sul primo gradino del podio spagnolo della Motogp in sole due occasioni, 2018 e 2014. Rossi vi ha invece vinto ben sette volte in top class, certo la maggior parte in un’epoca diversa, ma il Dottore ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori e lo slancio delle ultime gare lo pone tra i candidati alla vittoria. Così come Dovizioso, che l’ultima volta fu fermato da uno sfortunato incidente, mentre puntava al podio. Ducati e Yamaha possono trovare terreno fertile in Andalusia, per contrastare il passo alla prevedibile rincorsa di Marquez. Le premesse per una gara spettacolare, insomma, ci sono tutte. E Jerez, in genere, non delude le attese.