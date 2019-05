Sulla pista bagnata di Le Mans, è una gara ad eliminazione diretta per i piloti italiani. Cadono quasi tutti. Questa volta, è vero, difficilmente sarebbe stata la gara di Baldassarri. Ma poteva essere quella di Simone Corsi. Lo è stata, per gran parte. Ma sul podio salgono tre spagnoli: Alex Marquez, che torna al successo dopo quasi due anni, Jorge Navarro e Augusto Fernandez. Balda rimane leader del mondiale.

Jorge Navarro, Tom Luthi e Alex Marquez scattano dalla prima fila. Luthi lo fa meglio di tutti, ed è subito davanti sulla sua pista preferita. Bene anche Navarro, mentre Andrea Locatelli - sesto in qualifica - precipita a terra alla terza curva. Mentre Jake Dixon passa dalla 11sima alla 17sima, chi guadagna ben 9 posizioni è Simone Corsi, già nono alla fine del primo giro.

Il patatrac accade al secondo giro. L'anteriore di Lorenzo Baldassarri si chiude alla curva 10. Mattia Pasini non può evitare la Kalex di Balda e finisce nella ghiaia insieme al pilota di San Severino Marche. Che viene colpito sul casco dallo pneumatico anteriore della sua stessa moto. Verrà portato all'ospedale di Le Mans per ulteriori esami: secondo le prime indiscrezioni, è probabile la lussazione alla spalla mentre la clavicola rimane da monitorare, con il GP di casa al Mugello a rischio.

Nel frattempo, è di Brad Binder il giro veloce in 1’37”892. Binder ha la meglio su Navarro, ottenendo la quarta posizione. Ma Le Mans non è la pista preferita solo di Luthi: Simone Corsi fa vedere cosa è capace di fare tra i cordoli francesi. Suo è il nuovo giro veloce in 1’37”265. Si ripete nel giro successivo, in 1’37”140. Infila anche Navarro, che nulla può fare. Simone partiva 18simo, è già quarto.

Intanto Jorge Martin è obbligato al ride through a causa della partenza anticipata. Là davanti, la coppia del team EG 0,0 Marc VDS sembra imprendibile. Alex Marquez e Xavi Vierge provano ad allungare, ma dietro di loro il pilota romano conquista un altro giro veloce in 1’37”053. A 19 giri dal termine, Corsi passa anche Vierge. Incredibile, è secondo.

Sam Lowes e Stefano Manzi cadono alla curva 6. Ma è a 15 giri dal termine che il Gran Premio di Francia ci fa piombare nuovamente, tristemente sulla poltrona. Corsi perde il posteriore, resta ostinatamente aggrappato alla moto per cercare di tenerla accesa e ripartire subito, ma non ce la fa. Finisce la sua gara nella ghiaia alla curva 13. "Erano un po' di anni che non guidavo così bene -commenta Simone Corsi, rientrato ai box ­- Mi sono divertito molto, ma ho buttato via una gran gara a e un bel risultato. Peccato".

Cadono anche Steven Odendaal alla curva 10 e Remy Gardner alla 4. La bagarre per il podio tra Navarro e Augusto Fernandez infiamma gli ultimi giri. All'ultimo passaggio, Navarro ha la meglio sul madrileno e allunga. Alex Marquez torna al successo dopo quasi due anni, l'ultima volta era il GP del Giappone nel 2017. Secondo è Navarro, terzo Fernandez proprio come a Jerez. Tripletta spagnola. Bastianini è settimo, il migliore italiano e il best rookie. Nicolò Bulega decimo, Fabio Di Giannantonio 12simo, Luca Marini 13simo.

