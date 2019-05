Marquez, numeri non esaltanti al Mugello

In effetti i numeri di Marquez nel GP d’Italia non sono spaventosi come in altri circuiti. Una sola vittoria nel 2014, con pole e giro veloce (oltre ai successi in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2011). Sul podio anche nel 2016: 2° dietro a Jorge Lorenzo in volata. Il Mugello è uno dei 4 circuiti in calendario in cui ha ottenuto solo 2 podi in top-class (con Phillip Island, Red Bull Ring e Silverstone): il suo bottino più esiguo. L’anno scorso cadde mentre era secondo. Anche il 2013 e il 2015 registrano due cadute. È partito dalla pole qui solo nel 2014, e ha ottenuto la sua peggior posizione di partenza in carriera: 13° in griglia nel 2015.