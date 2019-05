Le prime due sessioni di Libere del Mugello si sono concluse con due Ducati nelle prime tre posizioni. Ma, a sorpresa, tra queste due Ducati non c’è la Desmosedici di Dovizioso. Il pilota forlivese ha chiuso con l’undicesimo tempo, risultato che comunque non sembra preoccupare particolarmente Andrea. "I rivali sono più forti dell'anno scorso, ma noi siamo più veloci di quanto mostri la classifica – spiega DesmoDovi al termine del venerdì del Mugello –. Tuttavia non sono felice, non ho il giusto feeling e non posso guidare come voglio. Il pacchetto non è abbastanza buono. Per questo la terza sessione di Libere sarà più difficile rispetto a qualifiche e gara. Non vado forte nei cambi di direzione e il posteriore non è abbastanza stabile. Abbiamo un buon passo, ma non un buon feeling. Lo scollino grazie alle ali non è più tanto pericoloso. Facciamo ancora fatica a centro curva, ma il Mugello è ancora da scoprire. A inizio turno eravamo messi abbastanza bene, ma non ho ancora un buon feeling con la moto. Non è chiaro quello che dobbiamo fare. Non siamo messi male, se riuscissimo a bilanciarci meglio potremmo dire la nostra. Due rookie in testa? Il venerdì è il venerdì, la domenica è la domenica: Pecco e Quartararo andranno forte in gara, ma i tempi del venerdì contano limitatamente".