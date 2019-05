Luca Marini al mattino, Luca Marini al pomeriggio: inizio perfetto per il portacolori dello Sky Racing Team VR46 che ha segnato il miglior crono in entrambe le sessioni del venerdì. Dimenticati i problemi alla spalla (forse definitivamente, assicura lui) il fratello di Rossi ha ritrovato passo e competitività nella gara che ovviamente conta di più per un pilota italiano. E che potrebbe rilanciarlo in classifica, dove al momento occupa la nona posizione, staccato di 37 punti dalla vetta. Alle sue spalle il sempre pericoloso Thomas Luthi e quindi il sempre vivo Mattia Pasini, specialista del tracciato toscano. Il terzo posto in sella alla Kalex del team Petronas (terzo team quest'anno per il pilota romagnolo che corre in sostituzione dell’infortunato Pawi) è il viatico migliore per le qualifiche di sabato e la gara di domenica. Mattia precede Marcel Schrotter e quindi Nicolo Bulega che ha chiuso bene una prima giornata di prove iniziata un po' in ombra. E' invece mancata la conferma di Fabio Di Giannantonio (terzo tempo per lui in FP1, decimo a fine giornata) e di Enea Bastianini, piazzatosi al momento una posizione davanti al connazionale del team Italtrans. In ottica di campionato preoccupa un po’ il diciottesimo posto di Lorenzo Baldassarri, leader della classifica con un esiguo vantaggio su Thomas Luthi (sette punti in tutto), considerando anche la partenza migliore di Alex Marquez, ottavo nel computo delle due prove libere, e di Jorge Navarro, sesto. Ancora in difficoltà con la KTM, Marco Bezzecchi che stenta a trovare il feeling con la moto austriaca, al contrario del compagno di squadra, il campione uscente della Moto 3, Jorge Martin che ha centrato la settima posizione della griglia virtuale, il migliore tra tutti i piloti dotati della moto portata in pista dalla casa di Mattighofen.