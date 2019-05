Negli ultimi 4 anni Lorenzo e Dovizioso hanno monopolizzato il primo posto al Mugello: 2 vittorie Ducati e altrettante per Yamaha, 3 successi per il maiorchino e la Honda sul podio solo nel 2016.

Proprio in quella stagione Marquez andò vicinissimo a replicare il suo unico successo in MotoGP di due anni prima: il 93 tagliò il traguardo con appena 19 millesimi di ritardo su Jorge, ma da allora la Honda è cresciuta molto in accelerazione.

Ducati dal canto suo schiera un attacco addirittura a 5 punte: Michele Pirro si aggiunge alla schiera delle Desmosedici ufficiali e non bisogna dimenticare la coppia Pramac Miller-Bagnaia.

Yamaha conta sulla tradizione favorevole: sempre a podio negli ultimi 15 anni, con 10 vittorie equamente divise tra Lorenzo e Rossi. Il Dottore aggiunge altri 2 successi con Honda in classe regina, per 7 vittorie consecutive in top class: 9 primi posti contando anche 125 e 250.

Ma la storia non aiuta a colmare il gap in velocità della M1: secondo Rossi il rettilineo del Mugello è troppo lungo per essere ottimisti in ottica gara. Valentino è comunque positivo: riparte dalla pole dell’anno scorso, da una moto equilibrata e dall’affetto dei suoi tifosi.