Vale: "La mia posizione è veramente brutta"

Rossi prova a spiegare così il suo 18° tempo nelle Libere del venerdì: "Mi aspettavo di andare più forte, non sono veloce. Non sto bene sulla moto, sono più lento dell'anno scorso. Tutti i piloti sono vicini e quindi la mia posizione è veramente brutta. Sono lento in curva, non ho il passo né il feeling, dovrò cambiare qualcosa in qualifica. Mi aspettavo di essere più competitivo, l'anno scorso sono stato subito veloce. Stiamo usando la moto in una maniera diversa, ma bisogna ritrovare il feeling del 2018. Siamo troppo lontani. Non ho avuto tempo, ma non so se guardare i dati di Quartararo possa salvarmi o aiutarmi. Bisogna cercare ciò che serve a me".