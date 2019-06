Rossi, nuovo casco tricolore

Rossi ha svelato la nuova livrea del suo casco ideata per il Mugello. Il casco, realizzato come dal designer Aldo Drudi, ha come colori dominanti il bianco, il rosso e il verde, colori dedicati al GP d'Italia e in particolare alla festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno. Il quarto colore è il giallo, immancabilenelle grafiche del "Dottore". I colori tendono a mescolarsi come se la velocità li spalmasse sul casco. Ogni pezzo realizzato avrà una distribuzione di colori sempre diversa e per questo ogni casco sarà in qualche modo un modello unico. Compaiono come in passato anche il numero 58 in ricordo di Marco Simoncelli e il 60 dedicato al pilota di motocross Bryan Toccaceli. Presenti anche il simbolo sole/luna tipico di Valentino.