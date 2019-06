Il Maestro, il "pirla" e il niño

Perché Valentino è stato un Maestro nel battere gli spagnoli, il loro "Grande incubo" - per citare sempre Max Pezzali - nel ciclo del dominio sportivo iberico: Rafa Nadal nel tennis, la Nazionale di calcio campione d'Europa e del mondo; e in quello stesso pomeriggio di giugno del 2008, a Milano, Alberto Contador incoronato re (del Giro) d'Italia. Che Marc Marquez aveva 15 anni (19^ quella domenica al Mugello in 125) ed esistevano ancora le mezze stagioni e più che i giorni della merla erano i giorni del "pirla": a due passi da piazza Duomo, all'indomani del trionfo di Rossi e del "Pistolero" in maglia rosa, José Mourinho firmava il patto di sangue con l'Inter di Moratti e Materazzi, amico di Valentino, campeones a Madrid nel 2010.

Nella stessa Madrid che farà da cornice alla finale di Champions tra Liverpool e Tottenham e che segnerà il debutto in società (nerazzurra) di Antonio Conte, non esattamente un brother per Matrix, ma con la benedizione del pilota della Yamaha: "È molto bravo, veramente tosto, ha sempre fatto bene. Ha vinto e convinto ovunque è andato". Un commento più a "mescola morbida" rispetto alle dichiarazioni che sciorinò in occasione dell'ingaggio del portoghese: "Mourinho è uno estremo e, se non fossi interista, mi starebbe antipatico. Ha un modo particolare di comunicare, è molto aggressivo, se la prende, si arrabbia, è un personaggio. Però in carriera ha dimostrato di essere un super tecnico e se ha vinto la Champions con il Porto saprà il fatto suo. Ma adesso deve farlo anche con l'Inter...".