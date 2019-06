La tamperatura scende, le colline del Mugello regalano un'aria fresca la domenica mattina. Eppure il più veloce resta sempre Marc Marquez. Il poleman del GP d'Italia chiude in testa anche il warmup in 1:46.930. Alle sue spalle si rivedono le Suzuki, dopo i risultati non esaltanti degli ultimi giorni: 2° Mir, 4° Rins. Tra di loro c'è un Andrea Dovizioso felice di aver ritrovato le primissime posizioni: il pilota della Ducati chiude il warm up al terzo posto. Continuano invece le difficoltà per le Yamaha ufficiali, che non riescono a trovare il giusto setting: 14° Vinales, 15° Rossi. La gara della MotoGP scatta alle 14.