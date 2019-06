5 su 9

Un buon bottino per l'Italia al Mugello, che vince due gare su tre (Petrucci in MotoGP e Arbolino in Moto3) e conquista più della metà dei podi a disposizione: 5 su 9.

Marquez come non mai

5° vittoria per Alex Marquez in Moto2, ma è la prima volta per lui con due vittorie consecutive in 76 GP disputati: si porta a soli due punti dal leader del mondiale Lorenzo Baldassarri, quarto dopo una bella rimonta dal 15° posto in griglia.

Prima per Marini ed il Team Sky

Un bel traguardo per l'unico pilota italiano sul podio Moto2 del Mugello: Luca Marini (2°) è al suo primo podio sul tracciato toscano ed è anche il primo podio al Mugello per lo Sky Racing Team VR46 in Moto2.

Moto3 sempre senza padroni

Per il momento non c'è nulla da fare: nessun pilota riesce ad emergere dal mucchio selvaggio della Moto3: per la prima volta nella storia ci sono 11 vincitori diversi in 11 gare e, ugualmente per la prima volta nella storia, un campionato inizia con 6 vincitori diversi. Ad aggiungersi alla lista al Mugello, Tony Arbolino, alla sua prima vittoria in Moto3.

40° vittoria al Mugello

Quella di Arbolino è stata la 40° vittoria italiana in 106 gare disputate al Mugello. La prima fu conquistata da Walter Villa in 250cc nel 1976 su Harley Davidson. Il totale è poi salito a 41 su 108 con il successo di Petrucci in MotoGP.