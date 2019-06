E' costretto a stringere i denti, Fabio Quartararo, in vista del prossimo GP di Catalogna: il pilota del Team Petronas è stato operato a Barcellona per trattare la sindrome compartimentale nell'avambraccio destro. "Si tratta di un intervento che non avevo previsto, ma a cui ho deciso di sottopormi dopo essermi consultato con il dottor Mir. Domenica ho corso in condizioni non ottimali, per cui ho preferito operarmi ora per evitare eventuali sorprese in futuro. Non vedo l'ora di tornare in moto. Prossima fermata: GP di Catalogna". Il 16 giugno, infatti, scatterà la settima gara del Motomondiale: la presenza di Quartararo è in dubbio, ma filtra ottimismo sulla possibilità di vederlo in griglia di partenza sulla pista in cui l'anno scorso vinse in sella alla Speed Up in Moto2.