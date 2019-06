L’aria di casa fa benissimo ad Alvaro Bautista, che dopo il doppio podio di Imola torna a vincere sul tracciato di Jerez. Scattato dalla seconda posizione sulla griglia, il ducatista ha preso la testa della corsa al primo giro e ha raggiunto il successo di Gara 1, mettendo in campo un ritmo impressionante (con tanto di record della pista). Al parco chiuso, lo spagnolo ha potuto dedicare la vittoria al nonno, recentemente scomparso. Seconda posizione in solitaria per Michael Van Der Mark, che era stato velocissimo nelle libere, salvo poi far segnare solo il settimo tempo in qualifica. L’olandese è partito molto forte e ha rimontato fino alla seconda piazza, gestendo bene ritmo e gomme. Dietro di lui si è scatenata una bella lotta tra Alex Lowes e Jonathan Rea, durata tutta la gara e ricca di sorpassi. Il nordirlandese, che non è riuscito a replicare l’ottimo ritmo mostrato in prova, ha cercato l’attacco all’ultima staccata partendo da lontano e infilandosi su un Lowes che aveva già impostato la curva. Ne è risultato un contatto che ha buttato a terra il pilota Yamaha, procurandogli delle contusioni a mano e spalla sinistra (che potrebbero costargli le gare di domenica). Da segnalare la correttezza di Rea che, molto dispiaciuto, si è fermato al box Yamaha per cercare di scusarsi con la squadra di Lowes. Il terzo posto del pilota Kawasaki è stato confermato dopo l’investigazione dei commissari. Marco Melandri può essere soddisfatto per il suo quarto posto, ottenuto dopo una lunga battaglia con Toprak Razgatlioglu. Tom Sykes chiude sesto davanti a Chaz Davies, Sandro Cortese e un deludente Leon Haslam. Michael Ruben Rinaldi completa la top-10, mentre Alessandro Delbianco guadagna un punto giungendo quindicesimo.