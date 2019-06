Se ami la moto nulla è meglio di mettere insieme un gruppo di amici, salire in sella e dar del gas, scatenarsi, sfidarsi, sportellarsi, superarsi, sfottersi. Il cross è una delle specialità che meglio si adattano allo scopo. Non è troppo pericoloso (anche se in questa occasione Mattia Pasini si è fatto male e tornerà a fare il commentatore per Sky Sport), basta un furgone, un carrello: ci carichi moto, stivali, casco accessori e vai. Questa volta il circuito è roba seria, Cavallara, lo stesso dove nell’ormai preistorico 2009 si tenne una gara di beneficienza con Schwantz, Simoncelli, Rossi, Capirossi, Dovizioso, Rea e tanti altri. Stavolta si tratta di un gruppo di piloti pistaioli, veri, seri, professionisti. Si vede, in un post sulla sua pagina Instagram, Valentino Rossi seduto in compagnia di un sacco di amici tra i quali spicca la presenza di Andrea Dovizioso. La cosa è bella ed interessante proprio perché Vale e Dovi normalmente non si allenano insieme (Andrea non fa parte della VR46 Riders Accademy come gli altri presenti), sono avversari in pista, non si frequentano nelle rispettive vite private. Eppure la passione per la moto li unisce, li mette sullo steso piano. Un po’ come fanno i pescatori dopo una battuta: si trovano dietro ad un bicchiere di vino, sulla tolda di una barca, in un baretto sul porto scherzano, ridono, si prendono in giro. È così anche sotto la tenda di un motor-home a fianco della terra di una pista. La passione è una forma di amore e l’amore non può che unire.