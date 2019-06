Francia-Spagna

Dal 2013 in poi, in Moto2 al Catalunya hanno vinto solo piloti francesi e spagnoli, con un bilancio in pareggio di 3-3. Sono le due nazioni più vincenti qui: per i colori italiani un solo successo, quello di Andrea Iannone nel 2012. Questo duopolio franco-spagnolo si riflette anche nelle pole: 4-3 per gli spagnoli. Per trovare un poleman che non appartenga a questi due paesi dobbiamo risalire al 2011 (Stefan Bradl, Germania). Anche in questo caso, il nostro unico poleman è stato Iannone, nel 2010.

La pole e il mondiale

Sarà importante tenere d'occhio il poleman in Moto2: per 7 volte su 9 qui è risultato poi il vincitore in gara, incluse le ultime sei; dal successo di Pol Espargaro nel 2013 in poi infatti, la vittoria è giunta qui solo dalla prima posizione in griglia. Solo in due circuiti del mondiale si sono registrate 7 vittorie dalla pole su 9 nella breve storia della Moto2: qui e nell’altro circuito spagnolo di Motorland Aragon. Importante anche il nome del vincitore, visto che in più della metà dei casi si è rivelato poi campione del mondo: l'ultimo è stato Johann Zarco nel 2015 e 2016.

Gli spagnoli in Moto3

Se in MotoGP e Moto2 il dominio dei piloti spagnoli è temperato da Italia e Francia, nella Moto3 i piloti di casa fanno la voce grossa: 5 vittorie su 7. In quest'ottica quindi le vittorie di Danny Kent (Gran Bretagna) nel 2015 e di Enea Bastianini (2018) sono delle vere e proprie imprese. L'anno scorso per i nostri colori fu addirittura doppietta, con Bezzecchi dietro a Bastianini, e fu una discreta batosta per i piloti di casa: Martin, avviato alla vittoria, cadde, ed il primo rappresentante spagnolo fu Lopez all'8° posto. Si tratta dell'unico GP di Catalunya della classe Moto3 senza spagnoli sul podio.