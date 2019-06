L’ultima edizione del Gran Premio d’Italia è stata probabilmente tra le gare più brutte al Mugello nella carriera di Rossi. Lo ha ammesso lo stesso Valentino: "Fatico a trovare un weekend così brutto". Il pilota della Yamaha è scivolato all'ottavo giro, dopo essere partito dalla 18^ posizione in griglia. Una gara che Rossi proverà subito a cancellare con il GP di Catalunya: "Dopo il weekend complicato al Mugello adesso arriviamo a Barcellona, un tracciato che mi piace tanto – spiega Rossi –. Sicuramente in Spagna sarà un altro fine settimana impegnativo, perché non siamo stati molto competitivi l’ultima volta, abbiamo bisogno di lavorare duramente. Ma proveremo a fare del nostro meglio per risolvere i problemi e raggiungere il miglior risultato possibile. Lunedì saremo ancora in pista per una giornata di test al Montmeló, anche lì cercheremo di lavorare al meglio per sfruttare al massimo l’opportunità"