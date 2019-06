Se la prende Rodrigo la pole position di Barcellona, per la gioia del suo team manager Fausto Gresini. Una qualifica che può pesare parecchio in ottica campionato, perché Arbolino è saltato in prima fila, col terzo posto, dopo un avvio di week end in salita. E perché Dalla Porta nel giro forse decisivo, si è ritrovato a terra, steso da Antonelli. Nicolò ne ha combinate più di Bertoldo: è arrivato alla Q2 retrocesso di 12 posizioni "per rallentamento in pista", quanto basta per mandarlo in confusione, evidentemente, perché al momento di tenere i nervi a posto, è caduto una prima volta a inizio turno, danneggiando la moto e costringendosi a una lunga attesa al box. Rientrato a poco meno di tre minuti dal termine, nervoso e ancora più agitato, il pilota del team Sic58, ha commesso un altro errore, questa volta coinvolgendo l’incolpevole Dalla Porta. Una caduta che può riflettersi sulla lotta al vertice del mondiale, perché nel frattempo Aron Canet, leader della classifica, è riuscito a conquistare la seconda fila col quinto posto. Antonelli, terzo in campionato, partirà invece dalla ventinovesima casella. Dalla Porta, tutto sommato se l’è cavata meglio, in virtù di un precedente giro che gli ha assicurato alla fine il nono posto. Ma domani non dovrà lasciar scappare via il pilota di Max Biaggi che lo sopravanza nel mondiale di soli tre punti. Non è stata un qualifica facile per i piloti italiani: Migno, passato attraverso la Q1, ha chiuso all’undicesimo posto. Fuori dai dieci anche la coppia dello Sky Racing Team VR 46: Foggia ventiquattresimo /guadagnerà un posto in virtù della retrocessione di Antonelli), Vietti subito alle sue spalle.

