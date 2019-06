Le Libere 3 del Gp di Catalunya ci consegnano un Q2 pienissimo di campioni. Abbiamo le due Yamaha ufficiali, nettamente in ripresa dopo la delusione del Mugello: Valentino Rossi chiude le FP3 con il 4° tempo, proprio davanti al compagno di team Maverick Vinales. Ci sono le due Ducati, moto che solitamente vanno molto forte al Montmeló: Andrea Dovizioso è 6°, mentre Danilo Petrucci fa un passo in avanti rispetto al venerdì e chiude 8°. Saranno presenti in Q2 entrambe le Honda ufficiali, e questa è una vera notizia, considerando i problemi di adattamente di Lorenzo con il suo nuovo team. Evidentemente il viaggio in Giappone ha fatto bene a Jorge, che si piazza 10°, subito dietro Marc Marquez (i due spagnoli hanno anche un piccolo diverbio sul finale della sessione, subito risolto). Infine, nelle prime due posizioni abbiamo due tra i maggiori talenti della MotoGP: 1° Rins, 2° Quartararo. Un sabato mattina fantastico, se non fosse per la brutta caduta di Franco Morbidelli: il pilota del team Petronas ha subito una botta al piede destro, è stato portato al centro medico per effettuare dei controlli. Alle 14:10 scattano le qualifiche.