Non è più una sorpresa, Fabio Quartararo è un top rider, almeno se consideriamo le qualifiche e la sua seconda pole stagionale conquistata a Barcellona con la Yamaha satellite. Se vogliamo, il risultato è sorprendente perché "El Diablo", questo il suo soprannome, si è fatto operare solo 11 giorni fa al braccio destro a causa di una sindrome compartimentale. Secondo a soli 15 millesimi, Marc Marquez per una prima fila importante considerando che la sua Honda è sembrata difficile da domare un po’ in tutte le sessioni. Non è neanche la sua pista preferita, ma è comunque da considerare uno dei favoriti per la vittoria. Chiude la prima fila Morbidelli, che come Rossi avanza di una posizione per la penalità inflitta a Vinales. Il pilota spagnolo, che ha ostacolato Quartararo alla fine della qualifica, é stato penalizzato di tre posizioni in griglia e partirà in sesta posizione. La Yamaha è stata decisamente protagonista perché ce ne sono 3 nelle prime 4 posizioni. Terzo Morbidelli, che dopo una brutta caduta in mattinata ha messo in fila un gran giro, seguito da Rossi che finalmente è riuscito a qualificarsi subito per il Q2 svolgendo tutto il programma di lavoro senza intoppi.

Una giornata positiva per la casa giapponese anche se la temperatura in gara sarà cruciale, perché come noto la Yamaha soffre in queste condizioni. Da tenere in grande considerazione le due Ducati, che nonostante il sesto tempo di Dovizioso e il settimo di Petrucci saranno competitivi. Dovi ha mostrato un gran passo gara, un po' più in difficoltà Petrux che ha lottato tutto il fine settimana con uno scarso grip al posteriore. Sarà determinante la scelta delle gomme, per una gara che probabilmente sarà tattica e combattuta fino al traguardo.