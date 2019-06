Tensioni Marquez-Lorenzo

Una circostanza che non va di certo ad attenuare le tensioni tra i due compagni di team, che sono stati protagonisti degli eventi successivi al GP del Mugello. Lorenzo, che si era recato in Giappone dichiarando la necessità di trovare delle soluzioni per agevolare la guida della sua Honda, sembra stia raccogliendo i frutti del suo viaggio. Grazie alla modifica del nuovo supporto del serbatoio per migliorare le sue prestazioni, il numero 99 è riuscito ad entrare nella top ten e a classificarsi di conseguenza per il Q2. Di tutta risposta il leader del Mondiale, nelle interviste alla vigilia del GP di Catalunya, ha evitato l'argomento sulla loro rivalità, affermando che il suo unico obiettivo è quello di vincere questo campionato e aiutare gli ingegneri a realizzare una moto migliore.