Settima tappa del Motomondiale: archiviato il GP d'Italia si scende in pista in Spagna sul circuito del Montmeló, a venti chilometri a nord-est da Barcellona. In pista con un nuovo casco dedicato all'appuntamento spagnolo, uno dei piloti di casa Marc Marquez, primo in classifica con 115 punti, ha cominciato subito bene imponendosi nel primo turno di prove libere. Ma le Ducati sono in agguato: Dovizioso ha chiuso il venerdì al secondo posto nella classifica combinata, arrendendosi solo a uno strepitoso Quartararo. Bene anche Rossi, che sulla Yamaha con il nuovo scarico nelle Libere 2 ha guadagnato due posizioni: "La moto è migliorata, il feeling è buono", ha sottolineato il Dottore al termine della prima giornata di prove. Ottimista anche Petrucci, spinto dal successo del Mugello. E ora arriva il bello: prima le qualifiche, che decideranno la griglia di partenza, poi lo spettacolo in pista. Sarà possibile seguire giro dopo giro il weekend del GP di Catalunya in tv su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno, sul web con il liveblog di skysport.it. Gli orari delle gare in programma domenica 16 giugno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14.