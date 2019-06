Jorge: "Mi dispiace tantissimo"

Lorenzo ha spiegato così l’episodio che ha deciso il GP di Catalunya, consegnando la vittoria nelle mani di Marc Marquez: "Avevo fatto una grande partenza, avevo recuperato molte posizioni – racconta Lorenzo –. Qualche pilota ha rallentato per via del traffico in pista e sono riuscito a sorpassarli all’esterno. Avevo notato che nelle frenate potevo staccare molto forte. Vinales ha chiuso il gas e io gli ho preso la scia. Ho provato a sorpassarlo lentamente, ma ho visto che la curva stava arrivando. Per non tamponare Dovizioso ho dovuto frenare un po’ di più e ho perso la moto. In questa tipologia di curve negli ultimi anni succedono molti casi simili. Il mio errore è costato non solo la mia caduta, ma ho fatto cadere anche Rossi, Vinales e Dovizioso, questo è quello che mi dispiace di più. La verità è che avrei preferito cadere da solo perché ho fatto un errore, però in quella situazione, in quella tipologia di curva, si favoriscono questi casi. Questa volta ho fatto io l’errore e mi dispiace tantissimo per loro, avrei preferito cadere solo io", conclude Lorenzo.