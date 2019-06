Finire a terra al secondo giro, quando corri sul circuito di casa, è una delusione troppo forte. Maverick Vinales ha visto svanire il sogno di lottare per la vittoria in Catalunya, davanti ai propri tifosi, a causa di un errore di Jorge Lorenzo. Il pilota della Honda sbaglia la staccata e centra Andrea Dovizioso. Nella caduta restano coinvolti anche i due piloti ufficiali della Yamaha, Rossi e Vinales. Maverick non ci sta: si rialza e, visibilmente scosso dall’adrenalina dell’incidente, si lascia andare a un gesto di stizza. La stessa reazione che potrebbe avere un tifoso che osserva il Gran Premio seduto sul divano, che vede spegnersi improvvisamente la possibilità di godersi una gara combattuta fra tanti campioni fino all'ultimo giro. Vinales mostra il dito medio a Lorenzo e, come possiamo immaginare, urla di rabbia sotto al casco. Una rabbia che nasce anche dal senso di frustrazione: la Yamaha stava ripartendo alla grande dopo il deludente weekend del Mugello, e invece ecco una nuova delusione. "Lorenzo ha colpito la mia ruota posteriore, non ho potuto fare niente – spiega Vinales a caldo, prima delle scuse di Jorge –. Peccato, devono fare qualcosa, Lorenzo ha rovinato la nostra gara e ha rovinato la lotta di Dovizioso per il Mondiale. Spero che la Direzione Gara faccia qualcosa ". Al termine del Gran Premio Lorenzo va personalmente nel box Yamaha per chiedere scusa: si confronta con Meregalli, con Rossi e con lo stesso Vinales. Scuse accettate e caso chiuso.