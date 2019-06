La Superbike arrivara a Misano per il settimo Round della stagione e Max Temporali ha intervistato in esclusiva per Sky Sport Michele Pirro che questo weekend scenderà in pista in veste di wild card per la Ducati di Borgo Panigale: "Sono felice di questa opportunità, la moto funziona bene anche se sarà difficile perchè per me è tutto nuovo. Non ho ancora informazioni per quanto riguarda il feeling con la Ducati e con questo nuovo pacchetto Panigale-Showa".

Quale è il segreto per andare forte a Misano?

"Misano è molto particolare, specialmente in questo periodo dove le temperature sono alte. Sicuramente frenare forte e trovare un buon bilanciamento nella parte veloce è un giusto compromesso per affrontare al meglio questa pista. Fondamentale sarà la gestione delle gomme che non sarà scontata con questo caldo"

Sei libero di vincere o ci sono ordini di scuderia da rispettare?

"Sarebbe bello essere competitivi per lottare per la vittoria, ma sarà difficile perché non ho esperienza con il pacchetto. Ma non ci mettiamo dei limiti. Dobbiamo però rimanere in linea con gli obiettivi della Ducati, ovvero aiutare Bautista a vincere il Mondiale".