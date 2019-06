Lucas Mahias regala una grande gioia a Manuel Puccetti e al suo team conquistando la pole position per la gara di Supersport. Il francese è sceso fino al tempo di 1'38"909 con un grande giro, che gli ha permesso di precedere in griglia Federico Caricasulo. Il pilota di Ravenna non è riuscito a migliorare il tempo nell'ultimo tentativo per via di un piccolo problema elettronico e scatterà davanti al compagno di squadra Randy Krummenacher.

La seconda fila è aperta dal sorprendente Hannes Soomer, quarto con la sua Honda CBR 600. Dietro di lui si è piazzato Jules Cluzel, seguito in sesta posizione dalla wild card Luca Ottaviani. In terza fila scatteranno Isaac Vinales, Raffaele De Rosa e Hikari Okubo, con Lorenzo Gabellini decimo e Ayrton Badovini a seguire. Gli altri italiani sono Massimo Roccoli 14º, Mattia Casadei 16º, Federico Fuligni 17º, Kevin Manfredi 22º, Filippo Fuligni 23º, Roberto Rolfo 30º, Michael Canducci 31º, Gianluca Sconza 32º.