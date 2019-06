Se le statistiche hanno un senso, questo dovrebbe essere l’anno della Yamaha. Ad Assen la casa di Iwata e la Honda si sono spartite le vittorie equamente nelle ultime otto edizioni della gara olandese. Con un’alternanza perfetta. L’anno scorso vinse lo spagnolo, nel 2017 era toccato a Rossi. Il prossimo potrebbe quindi confermarsi l’ennesimo derby tra le due maggiori case giapponesi. Ma battere Marquez servirebbe tanto al morale della Yamaha, quanto al campionato che ha bisogno di tenere aperti i giochi il più a lungo possibile. Servirebbe anche alla Ducati però, e in particolare a Dovizioso che deve continuare a credere nella rincorsa al fenomeno di Cervera, nonostante lo sfortunato epilogo di Barcellona. In fondo non siamo nemmeno a metà del cammino iridato e tutto può ancora succedere.

Le incognite sono tante, pari almeno al numero dei piloti che possono ambire a un buon piazzamento. Oltre ai big già citati: Quartararo che ha stupito tutti nelle ultime gare e va tenuto d’occhio, Rins terzo in classifica a due punti da Dovizioso (non va certo sottovalutato). Petrucci che arriva da tre podi consecutivi, Miller in cerca di conferme e che ha ancora in mente la vittoria del 2016 con la Honda. Il pronostico potrebbe rivelarsi meno scontato del previsto. E il risultato finale chissà, potrebbe persino scombinare le statistiche.