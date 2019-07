E' in cima al Mondiale con 44 punti su Dovizioso e 52 su Petrucci ed è il dominatore del Sachsenring, dove vince da sei edizioni consecutive, ma Marc Marquez sottolinea ancora una volta in conferenza stampa come i numeri non bastino per dormire sonni tranquilli: "I risultati del passato non significheranno molto quando accenderemo le moto. Tutti dicono che qui sono il favorito, ma questo sport è imprevedibile. Ripetevano lo stesso ad Austin e sono caduto...". Il pilota della Honda ha le idee chiare su quale possa essere l'elemento decisivo per vincere il Mondiale: "E' importante avere costanza di risultati, è in questa direzione che io e la Honda stiamo lavorando. Abbiamo dei punti di forza, ma soprattutto abbiamo meno punti deboli rispetto al passato. Magari soffriamo durante le qualifiche, ma in gara i frutti di questa filosofia si vedono".

Vinales: "Spingerò da subito"

Le Yamaha hanno fatto passi avanti nelle ultime edizioni del GP di Germania e in particolare ha fatto passi avanti nel Mondiale 2019 Vinales, reduce dalla vittoria di Assen: "Honda e Marquez saranno ancora la coppia da battere. Io cercherò di essere forte in ogni sessione. Sono motivato, sto bene e non ho nulla da perdere. Sarà importante lavorare sulla partenza e sulla gestione dei primi giri. Il successo in Olanda è stato molto importante, finalmente il lavoro svolto nel sabato ha trovato conferma in gara. Voglio entrare in pista con la stessa mentalità di Assen". Positivo anche Quartararo, 3° in Olanda: "In teoria questo non è il circuito migliore per il mio stile di guida, ma la Yamaha è migliorata qui, possiamo fare bene".

Petrucci: "Obiettivo podio"

Ma oggi è stato il Petrucci day, con il rinnovo del ternano in Ducati: i due saranno insieme anche nel 2020. "Siamo a metà stagione, ora possiamo concentrarci di più su quel che succede in pista. In Germania possiamo senza dubbio lottare per il podio".