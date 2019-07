Termina in anticipo il venerdì di Bagnaia in Germania, dove si corre il nono GP della stagione. Pecco è caduto nel primo turno di libere alla curva 8: sembrava si trattasse di una normale scivolata senza grandi conseguenze, tanto che era tornato in pista, invece al termine della sessione il pilota del Team Pramac ha sentito sempre più dolore al collo. E' stato tenuto in osservazione in Clinica mobile per circa 20 minuti ma il dolore è aumentato ulteriormente, a quel punto è stata presa la decisione di portare Bagnaia in Ospedale a Chemnitez per svolgere una TAC. Francesco Guidotti, Team Manager Pramac: "Dopo la botta ha iniziato ad avvertire dolore al collo e ad avere un po' di mal di testa, non era in condizione di risalire in moto per le Libere 2 per via della caduta". Dopo i primi esami medici sono arrivate le buone notizie: Pecco sta bene, tornerà in pista nel terzo turno di libere in programma sabato alle 9.50.