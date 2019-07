Marc Marquez al Sachsenring si sente come nel tinello di casa sua. Confidenza estrema dell'ambiente circostante, in questo caso la pista, e capacità di andar veloce da subito in modo naturale. Il venerdì della Sassonia lo ha confermato; il campione della Honda è partito velocissimo ed ha chiuso al giornata con un crono che gli ha fatto abbattere il muro dell'1'21", tabù per gli altri protagonisti. Ma questi 3671 metri davvero impegnativi per varietà e pendenze ci hanno anche consegnato una Yamaha a due punte, per il momento. Vinales e Quartararo sono veloci sul giro secco ed hanno un buon passo gara confermando le prestazioni di Assen.

Sono i due che hanno al momento il feeling migliore con la M1, mentre Rossi giudica solo "non male" la sua giornata partita bene ma conclusa con qualche punto interrogativo visto che quando ha montato le gomme nuove morbide il miglioramento non c'è stato ed alla moto mancava ancora un pò di grip. Dovrà rischiare con intelligenza il Dottore, per entrare in una Q2 importante come non mai in ottica gara visto che la posizione in griglia ha il suo peso specifico soprattutto se lì davanti partono con un ritmo elevato.

In Ducati da una parte c'è la consapevolezza della poca digeribilità di questa pista, dall'altra la necessità di inventarsi qualcosa per far sì che il distacco dalla vetta del campionato non diventi incolmabile per Dovizioso (che soffre di mancanza di grip a sinistra nel momento di massimo angolo di piega) e per Petrucci (alla ricerca di un bilanciamento generale). L'antagonista annunciato si chiama Rins, che non è un nome nuovo ormai e che ha mostrato velocità continua con una Suzuki che ambisce ad essere la seconda forza del campionato. Un sogno possibile e che passa da un approccio diverso di Alex, che deve concretizzare domenica tutto il lavoro fatto nel weekend.