Tom Sykes ha un palmarès invidiabile sul tracciato di Donington Park: sei pole position e nove successi consecutivi nei suoi anni in sella alla Kawasaki. Il feeling con la pista non è cambiato nel tempo e anche con la BMW l'inglese si dimostra competitivo, girando sotto il muro del 1'28 già dal mattino e segnando il giro più veloce del venerdì nella seconda sessione, 1'27"733.

Sykes ha fatto il vuoto nella FP1, ma nel pomeriggio i distacchi si sono ridotti nettamente, con cinque piloti in centoventisei millesimi. Alex Lowes è staccato di soli diciotto millesimi dalla testa, Toprak Razgatlioglu di quarantadue; il turco chiude la giornata come la migliore delle Kawasaki, precedendo gli ufficiali Jonathan Rea e Leon Haslam, entrambi in 1'27"8. Sesta posizione per Alvaro Bautista, in crescita rispetto all’undicesimo tempo della mattinata.

Sandro Cortese è settimo, seguito da Loris Baz, Chaz Davies e Jordi Torres. Undicesimo Michael Van Der Mark, quinto al mattino nonostante l’infortunio alla mano destra, ma unico pilota a non migliorare il proprio crono nel pomeriggio. Dietro all'olandese troviamo Peter Hickman, sostituto di Markus Reiterberger, e Marco Melandri tredicesimo (scivolato a fine FP1). Quindicesimo e sedicesimo Michael Ruben Rinaldi e Alessandro Delbianco.