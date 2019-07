Sasaki, firma la sua prima pole in un sabato di qualifiche dove è successo davvero di tutto. Compreso il suo connazionale Toba, accanto a lui in una prima fila che si tinge dei colori del Giappone. Kaito, primo vincitore della stagione, si era perso in un’apatia di risultati sigillata da tre zeri consecutivi nelle ultime gare. Adesso ha l’occasione di rimettersi in gioco. Terzo posto per Ramirez, l’avversario forse più pericoloso in questa gara, in ottica mondiale, per Dalla Porta che parte alle sue spalle in quarta posizione, con la possibilità di puntare al vertice della classifica. Tutti lontani gli avversari diretti del toscano che insegue Canet in campionato, staccato di sette punti: distante Antonelli (diciassettesimo), Masia (ventunesimo), Vietti (ventiquattresimo), ma soprattutto lo spagnolo e Arbolino, bloccati addirittura dal filtro delle Q1. Le cattive abitudini non muoiono mai. Al termine del primo turno di qualifica si sono fermati tutti ad aspettare il momento buono per l’attacco al tempo, anche Arbolino, bloccato dalla squadra fino a 1:48 dal termine. Strategia folle: al pilota del team Snipers in lotta per il mondiale si è spento pure la moto fuori dalla pit lane e nella foga di riaccenderla, da solo per regolamento, ha rischiato di prendere la bandiera scacchi. Risultato: un solo giro buono chiuso male, quinto tempo e Q2 salutata. Errore simile per Canet: preso dalla marcatura degli avversari, ha atteso troppo, passando sul traguardo nel giro di lancio fuori tempo massimo. Sul circuito tedesco le rimonte non sono cosa facile. Per Dalla Porta è davvero una grande occasione.

La griglia di partenza