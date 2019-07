Il Sachsenring continua a essere il regno di Marc Marquez. Il pilota della Honda, dopo aver dominato le prove del venerdì, è il più veloce anche nelle Libere 3 che aprono il sabato del GP di Germania. Lo spagnolo si piazza davanti a tutti con 1:20.347. A seguire ci sono probabilmente i due piloti più in forma del momento. Al 2° posto c’è il sorprendente Fabio Quartararo (anche se definirlo sorprendente, forse, ormai non è più corretto). Il francese del team Petronas è distante appena 168 millesimi da Marquez. Subito dietro c’è un’altra Yamaha, quella di Maverick Vinales, 3° a +0.287. Il miglior italiano è Franco Morbidelli, 6° a +0.486 da Marquez, proprio davanti a Danilo Petrucci, 7° a +0.520. Rossi e Dovizioso restano fuori dalla top ten della classifica dei tempi combinati. Dovranno quindi passare entrambi dal Q1. Davvero sfortunato Valentino, che finisce 11° per appena 7 millesimi di ritardo da Pol Espargaró. DesmoDovi chiude addirittura con il 14° tempo, confermando come il Sachsenring non sia tra le sue piste preferite. Le qualifiche saranno quindi molto interessanti, già a partire dal Q1, dove avremo top rider come Rossi e Dovizioso: la caccia alla pole scatta alle 14:10.